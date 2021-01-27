«Каски Майдану» від художника з Умані вдягли мільярдер з Великобританії і топ-політик з Польщі…

У грудні 2013 року професійний художник і психолог з Умані Василь Власюк потрапив на Майдан, де саме набирала обертів Революція Гідності, розповідає “Козацький край”. А вже у січні 2014-го на Майдані була не одна його картина, намальована… на шоломах протестувальників. Здебільшого – на помаранчевих будівельних касках та на «рідкісних» у протестувальників зелених військових шоломах радянських часів…

“Ідея розмальовувати каски з’явилася у “свободівця” Анатолія Кравця, з яким ми познайомилися у захопленій будівлі КМДА, – розповідає Василь Власюк. – Він показав мені чийсь шолом з дитячими малюнками квітів, – у центрі однієї з тих квіточок була вм’ятина від кулі, яка так і не добралася до голови того, у кого стріляли. Хлопці почали вважати такі шоломи своєрідним оберегом – з малюнками як “додатковим ступенем захисту”.

Цікаво було спостерігати за сюжетами на десятках тих шоломів, до оздоблення яких долучилися художники Майдану – і професійні, й аматори. Там були малюнки у трипільському стилі, були і з княжими дружинниками, з козаками, а найбільше – з Біблійними мотивами…”

Коли 22 січня 2014-го у беззбройних протестувальників почали стріляти на ураження, на барикади поповзли міліцейські бронетранспортери, а Будинок профспілок було підпалено, – художник з Умані зрозумів, що мирна фаза Революції скінчилася. Пізніше, як і всі, радів перемозі Революції, лютував від окупації ворогом українського Криму і початку вторгнення на Донбас. Зрештою, – знайшов продовження боротьби на культурному фронті, коли Україна, отямившись від потрясінь, стала на шлях збройного спротиву чужинській агресії. У перші дні АТО розмальований Василем Власюком шолом, обвуглений вогнем у знищеному Будинку профспілок, був проданий з аукціону у Канаді за 1020 канадських доларів – доклавши до них власних коштів, уманчанин разом з друзями купив тепловізор для українських воїнів, що билися з ворогом у зоні АТО.

Каски, розписані уманчанином, є в колекціях раритетів цінителів Мистецтва Боротьби по всьому світу. У вересні 2014 року тодішній міністр культури України Євген Нищук, вручаючи солдатську каску із зображенням українського козака екс-президенту Польщі, лідеру польської «Солідарності» Леху Валенсі, підкреслив, що це – малюнок Василя Власюка і тільки він так міг поєднати мужність і силу з миролюбністю і романтичністю образу козака.

Сам же Власюк у бесіді з «Козацьким краєм» з посмішкою згадує: «Цю каску забирали на Гданськ «у режимі алярму» – я навіть домалювати повністю задумане не встиг. Але Валенсі сподобалася, вдягнув її одразу, в знак солідарності з Майданом і Революцією Гідності – в інтернеті досі багато фото, де він позує в цій касці…»

Ще в квітні 2014-го учасниця Євромайдану Юлія Марушевська, авторка англомовного відео «I Am a Ukrainian», визнаного Бі-Бі-Сі найвдалішим вірусним відео соцмереж, що популяризувало українську Революцію в світі, зустрілася у Вашингтоні з відомим британським мільярдером Річардом Бренсоном. Описуючи цю зустріч у своєму персональному блозі, Бренсон тоді похвалився, що Юля подарувала йому «каску з Майдану» – і виставив відповідне фото, де був у шоломі, розписаному Василем Власюком. Заодно Бренсон із захопленням зауважив, що художник так яскраво й тепло розписав шолом, бо навіть балансуючи на межі життя і смерті, люди хочуть бачити красиве…

Навесні наступного, 2015 року учасники міжнародного бізнес-форуму в Києві, які в принципі знали про епатажність британського мільярдера зі списку «Форбс», все ж були вражені, коли між бізнесменами у костюмах з краватками і в смокінгах з “метеликами» Річард Бренсон з’явився не лише в українській вишиванці, а й знову – у будівельній касці від «стиліста» Власюка, з намальованими на ній козаками і сучасним українським солдатом…

У січні 2021 року Річард Бренсон став реальним конкурентом для Ілона Маска в освоєнні космосу – його ракета LauncherOne успішно стартувала з-під крила спеціально обладнаного для такого повітряного старту літака Boeing-747, який має назву Cosmic Girl. Літак піднявся в повітря з аеродрому в Каліфорнії і здійснив пуск ракети, перебуваючи над Тихим океаном. Тому запідозрити цю людину у «шароварщині» точно неможливо – типова людина ХХІ століття, він просто знає справжню вагу і значення давніх символів, особливо якщо вони – загартовані у вогні справжньої Боротьби за Волю…

“Я не зразу зрозумів, що мені самому нагадують розписані шоломи, – каже художник Василь Власюк. А потім збагнув нарешті: захисна овальна оболонка у розписах і візерунках це ж практично ті самі писанки, давній український оберіг, символ життя, що торжествує!..”

Нині пан Василь вже давно не розписує шоломи – він ділиться мистецькими знаннями і вмінням з іншими, у першу чергу – з дітьми. Коли з агітпоїздом “Труханівська Січ” побував на Сході, поблизу донецького Торецька розмалював автобусну зупинку в степу в українському стилі – причому, разом з місцевими дітьми. А вдома в Умані – потужно оформив книгу свого рідного брата, відомого казкаря і сценариста Сашка Лірника – двомовні “Пухнасті казочки”, які завдяки англійському перекладу доносять знання про українську культуру й іноземним читачам…

А ще – дипломований спеціаліст з психології творчості не тільки мріє, а й робить реальні кроки до втілення своєї мрії – пошуку секрету стимуляції творчої енергії українців на боротьбу за свою державність на “культурному фронті”. Василь Власюк твердо переконаний, що це – реальна допомога тим, хто зброєю захищає Волю нашої держави.

Андрій КРАВЕЦЬ