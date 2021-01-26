Українські прикордонники невдовзі отримають на озброєння ще 10 французьких гелікоптерів

Для Державної прикордонної служби України готується для відправки з Франції чергова партія вертольотів Airbus Н125.

Про це пише Український Мілітарний Портал.

Світлина з вертольотом AirbusН125 для ДПСУ була опублікована на інформаційному ресурсі MilitaryAviationInUa.

Цього року українське прикордонне відомство очікує отримати 10 вертольотів цього типу.

Планується, що ці машини уже прибудуть з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної (морської) економічної зони України.

Довідка

У рамках виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проєкту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту Держприкордонслужба України загалом очікує отримати 24 нові гелікоптери Airbus Helicopter Н125.

У січні 2020 року в Київ прилетіли два вертольоти Н125 від французької компанії Airbus Helicopter для Державної прикордонної служби України. Протягом року у Держприкордонслужбі нові вертольоти підтвердили свою ефективність та економічність. Вони налітали майже 460 годин. У 2020-му їх переважно застосовували для навчання льотного та технічного складу

У 2020 році для Н125 облаштували два ангари у Харківській області, по одному ангару в Сумській області та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара у Чернігівській області.