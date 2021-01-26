Дрони-камікадзе “Пілум”, призначені для знищення ворожої ППО, успішно пройшли випробування

Українська компанія A.Drones провела льотні випробування безпілотного літака-снаряда «Пілум».
Про це пише Український Мілітарний Портал з посиланням на представника компанії A.Drones Юрія Касьянова.
Як заявлено виробником, безпілотні літаки-камікадзе «Пілум» можуть використовуватися в складі рою дронів для прориву системи протиповітряної оборони супротивника.
Комплекс простий в застосуванні, розгортається за 2 хвилини, і вражає цілі на дальності до 50 км.
Безпілотник має високу швидкість збірки апарату, швидкий старт, малий інтервал між пусками, широке застосування мережевих технологій для обміну даними.
Комплекс змонтований на пікапі.
Пілум – телекерований літак-снаряд (дрон-камікадзе) з масою бойової частини 2 кг у варіанті з силовою установкою, і 5 кг у варіанті плануючої бомби.
Ним може керувати оператор та наводити на ціль за відомими координатами. Особливістю апарату є модульна компоновка, що дозволяє з мінімальними конструктивними змінами використовувати апарат у варіантах наземного (з контейнеру) і повітряного старту (з дрона-носія).
Як носій передбачається використовувати «Велику Химеру». «Пілум» працює в одному мережевому середовищі за одними й тим же стандартам і протоколам з іншими дронами. Це дає можливість використовувати літак-носій як ретранслятор сигналів для наведення літака-снаряда на значній відстані від наземної станції.