Дрони-камікадзе “Пілум”, призначені для знищення ворожої ППО, успішно пройшли випробування

Українська компанія A.Drones провела льотні випробування безпілотного літака-снаряда «Пілум».

Про це пише Український Мілітарний Портал з посиланням на представника компанії A.Drones Юрія Касьянова.

Як заявлено виробником, безпілотні літаки-камікадзе «Пілум» можуть використовуватися в складі рою дронів для прориву системи протиповітряної оборони супротивника.

Комплекс простий в застосуванні, розгортається за 2 хвилини, і вражає цілі на дальності до 50 км.

«Це справді класний, недорогий, небезпечний для противника апарат», – підкреслюють у компанії A.Drones.

Безпілотник має високу швидкість збірки апарату, швидкий старт, малий інтервал між пусками, широке застосування мережевих технологій для обміну даними.

Комплекс змонтований на пікапі.

Довідка

Пілум – телекерований літак-снаряд (дрон-камікадзе) з масою бойової частини 2 кг у варіанті з силовою установкою, і 5 кг у варіанті плануючої бомби.

Ним може керувати оператор та наводити на ціль за відомими координатами. Особливістю апарату є модульна компоновка, що дозволяє з мінімальними конструктивними змінами використовувати апарат у варіантах наземного (з контейнеру) і повітряного старту (з дрона-носія).

Як носій передбачається використовувати «Велику Химеру». «Пілум» працює в одному мережевому середовищі за одними й тим же стандартам і протоколам з іншими дронами. Це дає можливість використовувати літак-носій як ретранслятор сигналів для наведення літака-снаряда на значній відстані від наземної станції.