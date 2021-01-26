﻿

Дрони-камікадзе “Пілум”, призначені для знищення ворожої ППО, успішно пройшли випробування

Дата: 26.01.2021
Автор:

Українська компанія A.Drones провела льотні випробування безпілотного літака-снаряда «Пілум».

Про це пише Український Мілітарний Портал з посиланням на представника компанії A.Drones Юрія Касьянова.

Як заявлено виробником, безпілотні літаки-камікадзе «Пілум» можуть використовуватися в складі рою дронів для прориву системи протиповітряної оборони супротивника.

Комплекс простий в застосуванні, розгортається за 2 хвилини, і вражає цілі на дальності до 50 км.

 «Це справді класний, недорогий, небезпечний для противника апарат», – підкреслюють у компанії A.Drones.

Безпілотник має високу швидкість збірки апарату, швидкий старт, малий інтервал між пусками, широке застосування мережевих технологій для обміну даними.

Комплекс змонтований на пікапі.

 Довідка

Пілум – телекерований літак-снаряд (дрон-камікадзе) з масою бойової частини 2 кг у варіанті з силовою установкою, і 5 кг у варіанті плануючої бомби.

Ним може керувати оператор та наводити на ціль за відомими координатами. Особливістю апарату є модульна компоновка, що дозволяє з мінімальними конструктивними змінами використовувати апарат у варіантах наземного (з контейнеру) і повітряного старту (з дрона-носія).

Як носій передбачається використовувати «Велику Химеру». «Пілум» працює в одному мережевому середовищі за одними й тим же стандартам і протоколам з іншими дронами. Це дає можливість використовувати літак-носій як ретранслятор сигналів для наведення літака-снаряда на значній відстані від наземної станції.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2021’.Вільне Козацтво Холодного Яру