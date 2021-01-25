Українська ілюстраторка отримала нагороду європейського конкурсу IJungle 2020 Illustration Awards

Українка Альона Шостко стала однією із переможниць престижного європейського конкурсу IJungle 2020 Illustration Awards. Вона отримала золото в номінації Книжкова ілюстрація за видавничий проєкт Ці дивовижні українці, повідомляє Читомо.

Ілюстроване видання Ці дивовижні українці розповідає про українську історію, культуру, науку, стереотипи, революції, свята і народи-сусіди, і є частиною великого проекту, до якого входить інтерактивна онлайн-платформа. Книга видана у видавництві Green Penguin за підтримки Українського культурного фонду.

iJungle Illustration Awards — європейський конкурс з ілюстрації. В ньому можуть брати участь ілюстратори, агенства, студенти і викладачі з усього світу. У журі конкурсу відомі в світі ілюстратори та арт директори.

Золото Альони Шостко — це не перша нагорода, яку отримувала Україна на iJungle Illustration Awards. У 2018 році премії удостоїлася Тетяна Якунова. Вона отримала перемогу у категорії Commercial із проектом для студії Mixmax.