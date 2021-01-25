Повітряні Сили ЗСУ очікують на оновлення авіапарку винищувачів

Повітряні Сили Збройних Сил України чекають рішення держави на закупівлю нових винищувачів на заміну наявного авіаційного парку радянських зразків.

Таку відповідь отримав Український мілітарний портал у відповідь на інформаційний запит до Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У Повітряних Силах вже визначились на які типи багатоцільових винищувачів іноземного виробництва орієнтуватися, один із яких, у перспективі, може замінити авіатехніку радянського зразка, що є сьогодні на озброєнні авіаційних бригад.

Це багатоцільові винищувачі покоління 4+:

– F-15 EX

– Saab JAS 39 Gripen

– F-16 Block 70/72

Рішення щодо закупівлі авіаційної техніки іноземного виробництва прийматиметься на рівні вищого керівництва держави через профільні міністерства.