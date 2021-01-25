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Повітряні Сили ЗСУ очікують на оновлення авіапарку винищувачів

Дата: 25.01.2021
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Повітряні Сили Збройних Сил України чекають рішення держави на закупівлю нових винищувачів на заміну наявного авіаційного парку радянських зразків.

Таку відповідь отримав Український мілітарний портал у відповідь на інформаційний запит до Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У Повітряних Силах вже визначились на які типи багатоцільових винищувачів іноземного виробництва орієнтуватися, один із яких, у перспективі, може замінити авіатехніку радянського зразка, що є сьогодні на озброєнні авіаційних бригад.

Це багатоцільові винищувачі покоління 4+:

–  F-15 EX

– Saab JAS 39 Gripen

– F-16 Block 70/72

Рішення щодо закупівлі авіаційної техніки іноземного виробництва прийматиметься на рівні вищого керівництва держави через профільні міністерства.

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