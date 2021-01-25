Мультикаліберна платформа “КалашНаш” дозволить використовувати патрони стандартів НАТО в автоматах ЗСУ

Українське підприємство Завод «Маяк» представило мультикаліберну платформу «КалашНаш».

Про це повідомляє пресцентр Заводу «Маяк», інформують Патріоти України.

«З метою переходу експлуатантів платформи АК на використання провідних світових патронів, розпочато розробку мультикаліберної платформи “КалашНаш”, – йдеться у повідомлені.

У мультикаліберній платформі “КалашНаш” калібр формується змінним стволом, затвором та магазином під відповідний патрон.

Інші деталі мультикаліберної платформи підходять до будь-якого з п’яти калібрів. Платформа розрахована для стрільби патронами 5,45х39, 5,56х45 (223 rem), 6XC, 6,5×39 Grendel та 7,62х39.

Перехід на інший калібр здійснюється протягом двох хвилин, в будь-яких умовах, шляхом заміни ствола, затвора та магазину.Крім того, розширені класичні функції платформи АК – реалізовано режим “болтовика” для ведення точної стрільби. Як повідомляється, МП “КалашНаш” незабаром з’явиться й на ринку мисливської та спортивної зброї, відповідно у своїй цивільній версії. , шляхом заміни ствола, затвора та магазину.Крім того, розширені класичні функції платформи АК – реалізовано режим “болтовика” для ведення точної стрільби. Як повідомляється, МП “КалашНаш” незабаром з’явиться й на ринку мисливської та спортивної зброї, відповідно у своїй цивільній версії.