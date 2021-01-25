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Контррозвідка СБУ піймала розвідника проросійських бойовиків

Дата: 25.01.2021
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала мешканця Луганщини – розвідника так званої “ЛНР”, йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє офіційний сайт СБУ.

За інформацією СБУ, чоловік брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС. У 2014 році він приєднався до так званого “3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади “НЗФ “ЛНР”. Повідомляється, що згодом бойовик став розвідником у так званій “окремій розвідувальній роті 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР”. Він виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухино та Дебальцево.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях) ККУ.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ та обрання запобіжного заходу.

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