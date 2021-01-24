Запорєбріковий агент зацікавився підрозділом Сил спецоперацій ЗСУ… і попався контррозвідникам СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Кіровоградщині агента ФСБ Росії, який стежив за ССО України.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Як повідомлено, контррозвідники затримали мешканця Кропивницького.

«За завданням спецслужби країни-агресора він збирав та передавав інформацію про військових одного з підрозділів Cил спеціальних операцій ЗС України», – йдеться у повідомленні СБУ.

Також повідомлено, що агент збирав інформацію про представників місцевих органів влади. Оперативники спецслужби встановили, що особа, яка також є керівником осередку забороненої комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного мешканця Кропивницького.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались для збору та передачі розвідувальної інформації.

Затриманому агента ФСБ Росії повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.