Запорєбріковий агент зацікавився підрозділом Сил спецоперацій ЗСУ… і попався контррозвідникам СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Кіровоградщині агента ФСБ Росії, який стежив за ССО України.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Як повідомлено, контррозвідники затримали мешканця Кропивницького.
Також повідомлено, що агент збирав інформацію про представників місцевих органів влади. Оперативники спецслужби встановили, що особа, яка також є керівником осередку забороненої комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного мешканця Кропивницького.
Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались для збору та передачі розвідувальної інформації.
Тривають невідкладні слідчі дії під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.