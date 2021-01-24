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У Канаді випустили срібну 20-доларову монету у вигляді української писанки

Дата: 24.01.2021
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У Канаді випустили нову срібну монету номіналом 20 доларів у вигляді української писанки.
Про це повідомляє Diaspora.ua.
Автор дизайну – канадець українського походження Дейв Мельничук, співробітник Українського музею Канади (Торонто).
Нагадаємо, що в Канаді у 2017-2020 роках вже випущено 7 подібних “українських писанкових монет”.  Вперше в історії канадської і світової нумізматики срібні монети яйцеподібної овальної форми з візерунком українських писанок було випущено у лютому 2016 року – на честь 125-річчя першого українського поселення в Канаді. Оскільки 4-тисячний тираж першої монети розійшовся буквально миттєво, такі монети з різними українськими писанковими візерунками відтоді у Канаді випускаються щороку.
Взагалі ж зображення писанки на канадських монетах вперше з’явилися ще 36 років тому, у 1983 році – на доларовій монеті, випущеній на честь 25-річчя Українського фестивалю писанки у Вегревелі (провінція Альберта на кордоні із США).

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