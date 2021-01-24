У Канаді випустили срібну 20-доларову монету у вигляді української писанки

Про це повідомляє Diaspora.ua.

Автор дизайну – канадець українського походження Дейв Мельничук, співробітник Українського музею Канади (Торонто).

Нагадаємо , що в Канаді у 2017-2020 роках вже випущено 7 подібних “українських писанкових монет”. Вперше в історії канадської і світової нумізматики срібні монети яйцеподібної овальної форми з візерунком українських писанок було випущено у лютому 2016 року – на честь 125-річчя першого українського поселення в Канаді. Оскільки 4-тисячний тираж першої монети розійшовся буквально миттєво, такі монети з різними українськими писанковими візерунками відтоді у Канаді випускаються щороку.

Взагалі ж зображення писанки на канадських монетах вперше з’явилися ще 36 років тому, у 1983 році – на доларовій монеті, випущеній на честь 25-річчя Українського фестивалю писанки у Вегревелі (провінція Альберта на кордоні із США).