Держкосмос України підписав меморандум про запуск ракет з космодрому в Австралії

Державне космічне агентство України (ДКАУ) уклало меморандум про порозуміння з австралійською приватною компанією CosmoVision Global Corporation, яка спеціалізується на космічних розробках. Про це повідомило посольство України в Австралії.

Передбачається початок співпраці з метою запуску з космодрому в Кейп-Йорк (штат Квінсленд, Австралія) українських ракетоносіїв серії “Зеніт-Австралія” для виведення на орбіту державних і комерційних космічних апаратів виробництва України, Австралії та інших країн.

Компанія CosmoVision заснована вихідцями з України. Її гендиректор — Ілля Осадчук — проживає в Сіднеї з 1997 року, виконавчий директор — Андрій Жалко-Титаренко, екс-глава ДКАУ (1994-1995).

Для запусків планується побудувати космодром на півострові Кейп-Йорк. Це місце розташоване найближче до екватора в Австралії, що дозволяє виводити на орбіту більш важке корисне навантаження. Наразі компанія намагається отримати дозвіл влади на початок будівництва, на яке виділяє майже два роки.

Перші пуски CosmoVision сподівається здійснити в 2023-2024 році і розраховує на чотири-пʼять щорічних запусків.

Компанія акцентує на тому, що її ракетоносії працюють на нетоксичних, екологічно чистих видах палива. Запускатимуться тільки повністю електричні супутники, токсичне паливо взагалі не буде використовуватися або поставлятися в Австралію. Бізнес-план компанії розрахований на отримання прибутку із сьомого року після початку будівництва на будівельному майданчику.

Австралія створила власне космічне агентство менше трьох років тому. У листопаді 2020 року Володимир Усов, який тоді очолював ДКАУ, розповідав про плани роботи з космодромів Австралії та Марокко.

Ракетоносій “Зеніт-Австралія” буде модифікацією ракет “Зеніт”, які випускає “Південний машинобудівний завод” (“ПМЗ”) у Дніпрі. Ракета була розроблена за часів СРСР. Паливом для її двигунів є гас, а окислювачем — рідкий кисень.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Державне космічне агентство України (ДКАУ) приєдналося до програми NASA “Артеміда” (Artemis), спрямованої на дослідження Місяця, Марса, комет й астероїдів у мирних цілях.