Тактична авіація відпрацювала денно-нічні польоти

У Миргороді відбулися командирські польоти у бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр», повідомили у пресслужбі бригади.

Миргородські авіатори відпрацювали денну льотну зміну з переходом у ніч.

До командирських польотів долучилися усі льотчики авіаційної бригади. Не зважаючи на мінусову температуру, а з настанням темної пори доби мороз значно посилився, льотна зміна відбулася на належному рівні.

Екіпажі тактичної авіації та усі наземні служби забезпечення польотів спрацювали чітко, злагоджено й професійно.