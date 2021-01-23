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Тактична авіація відпрацювала денно-нічні польоти

Дата: 23.01.2021
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У Миргороді відбулися командирські польоти у бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр», повідомили у пресслужбі бригади.

Миргородські авіатори відпрацювали денну льотну зміну з переходом у ніч.

До командирських польотів долучилися усі льотчики авіаційної бригади. Не зважаючи на мінусову температуру, а з настанням темної пори доби мороз значно посилився, льотна зміна відбулася на належному рівні.

Екіпажі тактичної авіації та усі наземні служби забезпечення польотів спрацювали чітко, злагоджено й професійно.

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