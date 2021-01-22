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Українці формують Ланцюг Єдності “Київ – Симферополь” онлайн

Дата: 22.01.2021
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З нагоди Дня Соборності в Україні, який відзначається 22 січня, українцям пропонують долучитися до віртуального “ланцюга єдності”, який об’єднає Київ з Симферополем.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, проєкт стартував 21 січня.

Приєднатися до “Ланцюга Соборності” можна за посиланням. Щоб приєднатися, потрібно перейти на сайт, натиснути на кнопку “долучитися” та авторизуватися через соціальні мережі.

Як зазначають організатори, онлайн-ланцюг створений з аватарок учасників, які одна за одною простягнуться на 1058 км від Софійської площі у Києві до парку Тараса Шевченка у Сімферополі.

Ланцюг п’ять разів символічно перетне Дніпро: на мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.

Станом на 12-00 год. до Ланцюга Єдності Київ-Сімферополь уже долучилось більше 16 тисяч осіб.

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