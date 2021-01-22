Українці формують Ланцюг Єдності “Київ – Симферополь” онлайн

Приєднатися до “Ланцюга Соборності” можна за посиланням. Щоб приєднатися, потрібно перейти на сайт, натиснути на кнопку “долучитися” та авторизуватися через соціальні мережі.

Як зазначають організатори, онлайн-ланцюг створений з аватарок учасників, які одна за одною простягнуться на 1058 км від Софійської площі у Києві до парку Тараса Шевченка у Сімферополі.

Ланцюг п’ять разів символічно перетне Дніпро: на мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.

Станом на 12-00 год. до Ланцюга Єдності Київ-Сімферополь уже долучилось більше 16 тисяч осіб.