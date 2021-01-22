Українка – серед лідерок перегонів Кубка світу з біатлону

21 січня в італійському Антхольці відбулися жіночі індивідуальні перегони в рамках сьомого етапу Кубка світу.

Як повідомляє sport.ua, 30-річна українська біатлоністка Юлія Джима закрила всі 20 мішеней і посіла друге місце. Вона поступилася тільки австрійці Лізі Хаузер, яка здобула дебютну перемогу в кар’єрі. Замкнула трійку призерок француженка Анаіс Шевальє-Буше.

Джима – єдина біатлоністка в цих перегонах, яка обійшлася без промахів. Хаузер і Шевальє-Буше заробили по хвилині штрафу, але були швидше на лижні. На четвертій позиції з двома неточними пострілами зупинилася титулована італійка Доротея Вірер.