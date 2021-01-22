Контррозвідка затримала бойовика “МГБ ЛНР”. Терорист здає слідчим СБУ інформацію про поставки зброї з Росії

Контррозвідники СБУ затримали громадянина, який проходив службу у так званому «МДБ ЛНР».

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Громадянина України було затримано на Одещині. Оперативники встановили, що уродженець Луганської області добровільно вступив до лав одного з окупаційних формувань Росії.Згодом, за сприяння кадрових співробітників псевдоспецслужби, продовжив терористичну діяльність на штатній посаді у так званій «Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР».

Зі зброєю в руках він виконував завдання із забезпечення пропускного режиму на КПП «Дякове» (ТОТ Луганської області на кордоні з Росією), через яке на територію України незаконно постачалась російська військова техніка та озброєння.

Наразі затриманий надає слідчим СБУ інформацію про переміщення військової техніки та озброєння з території Росії на ТОТ Луганської області.

Додатково надає персональні дані кадрових російських військових і співробітників спецслужб, які курували діяльність членів НЗФ «МДБ ЛНР», іншу важливу інформацію.

Також перевіряється наявна інформація стосовно причетності затриманого до вчинення тяжких злочинів на тимчасово окупованій території.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також 21 січня було повідомлено, що контррозвідка Служби безпеки України виявила коригувальницю бойовиків на Івано-Франківщині.

Нагадаємо, у 2020 році винесено 192 судові вироки за посягання на цілісність України та терористичну діяльність.