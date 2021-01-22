Контррозвідка затримала бойовика “МГБ ЛНР”. Терорист здає слідчим СБУ інформацію про поставки зброї з Росії

Контррозвідники СБУ затримали громадянина, який проходив службу у так званому «МДБ ЛНР».
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Громадянина України було затримано на Одещині. Оперативники встановили, що уродженець Луганської області добровільно вступив до лав одного з окупаційних формувань Росії.Згодом, за сприяння кадрових співробітників псевдоспецслужби, продовжив терористичну діяльність на штатній посаді у так званій «Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР».
Зі зброєю в руках він виконував завдання із забезпечення пропускного режиму на КПП «Дякове» (ТОТ Луганської області на кордоні з Росією), через яке на територію України незаконно постачалась російська військова техніка та озброєння.
Наразі затриманий надає слідчим СБУ інформацію про переміщення військової техніки та озброєння з території Росії на ТОТ Луганської області.
Також перевіряється наявна інформація стосовно причетності затриманого до вчинення тяжких злочинів на тимчасово окупованій території.
Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також 21 січня було повідомлено, що контррозвідка Служби безпеки України виявила коригувальницю бойовиків на Івано-Франківщині.
Нагадаємо, у 2020 році винесено 192 судові вироки за посягання на цілісність України та терористичну діяльність.