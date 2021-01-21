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Збройні сили України отримають з Чехії самохідні артустановки “Дана”

Дата: 21.01.2021
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Один із напрямків, за яким у 2021-му році планується посилити українську армію, – артилерія. Для цього Міноборони планує закупити чеські самохідні гаубиці Dana-M2 калібром 152 міліметри. Виробництво техніки для України вже почалося, і перші САУ мають надійти до війська вже цьогоріч.

Максимальна дальність стрільби чеської гаубиці – 25 кілометрів. Швидкість – 5 пострілів за хвилину. Окрім Чехії, САУ «Дана» також стоїть на озброєнні армії Польщі. А під час нещодавнього конфлікту в Нагірному Карабасі артилерійську цю установку успішно застосовували в боях військовослужбовці Азербайджану.

Як зазначив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР), член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД) Валентин Бадрак,  контракт з Чехією на поставки самохідних артустановок «Дана» не суперечить розвитку вітчизняної САУ «Богдана».

 

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