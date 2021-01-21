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У Полтаві встановлять пам’ятник Симону Петлюрі – оголошено всеукраїнський конкурс для скульпторів

Дата: 21.01.2021
Автор:

Головний отаман У.Н.Р. Симон Петлюра. Малюнок Артура ОРЛЬОНОВА

Пам’ятник Симону Петлюрі спорудять у Полтаві після конкурсу. За його результатами визначать скульптора, чию задумку втілять біля обласного центру естетичного виховання.

Про це повідомляє сайт Суспільне.Новини з посиланням на Полтавську ОДА.

Конкурс буде всеукраїнським, участь у ньому безоплатна. Окрім самого постаменту, розробник має спланувати і простір навколо нього. Кількість учасників необмежена.

Подати свої проєкти можна до 25 квітня. Після цього будуть громадські обговорення, а оголосити переможця журі має до 10 червня 2021 року.

Переможці конкурсу отримають премії із обласного бюджету:

І місце – 40 000 гривень;
ІІ місце – 20 000 гривень;
ІІІ місце – 10 000 гривень.

Сам пам’ятник також встановлюватимуть за гроші із бюджету області. Це погодила Полтавська обласна рада 2019 року.

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