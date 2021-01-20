Танки Сіверської бригади ЗСУ тренуються нищити ворога

Танки Сухопутних військ ЗСУ відпрацьовують знищення вогневих позицій противника.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

До навчань залучено танки Т-64БВ 1-Ї окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України.

Метою батальйонно-тактичних навчань є вдосконалення практичних навичок.

Як зазначено, підготовка проходить з метою підвищення умінь в управлінні підрозділами під час підготовки та ведення наступу в різних умовах, досягнення злагоджених та вмілих дій батальйону під час ведення наступального бою з ходу з висуванням з глибини. Після розгортання в бойовий порядок за умовним сигналом здійснено забезпечення введення в бій головних сил та артилерії.

З виходом на рубіж відбулася атака переднього краю умовного противника та знищення його вогневих позицій. Силами розвідувальних підрозділів була виявлена та відбито напад диверсійно-розвідувальної групи умовного противника. За легендою навчань, відбиття нападу відвернуло увагу противника та дало змогу закріпитися на вигідному рубежі.

«В ході навчань практично здійснювалося управління підрозділами під час висування, розгортання та виконання відбиття контратаки противника. Згідно поставленої задачі, мета навчань була досягнута, – підсумував командир бригади Леонід Хода.