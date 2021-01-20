Танки Сіверської бригади ЗСУ тренуються нищити ворога

Танки Сухопутних військ ЗСУ відпрацьовують знищення вогневих позицій противника.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.
До навчань залучено танки Т-64БВ 1-Ї окремої танкової Сіверської бригади Збройних сил України.
Як зазначено, підготовка проходить з метою підвищення умінь в управлінні підрозділами під час підготовки та ведення наступу в різних умовах, досягнення злагоджених та вмілих дій батальйону під час ведення наступального бою з ходу з висуванням з глибини. Після розгортання в бойовий порядок за умовним сигналом здійснено забезпечення введення в бій головних сил та артилерії.
«В ході навчань практично здійснювалося управління підрозділами під час висування, розгортання та виконання відбиття контратаки противника. Згідно поставленої задачі, мета навчань була досягнута, – підсумував командир бригади Леонід Хода.