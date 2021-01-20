Готується суд над агентом ФСБ, затриманим СБУ в момент підготовки теракту

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо затриманого в Рівному агента ФСБ, який намагався підірвати об’єкт Рівнеоблводоканалу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Обвинувальний акт складено за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 15, ст. 113 (замах на диверсію) Кримінального кодексу України.

“Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років”, – зазначили у СБУ.

За даними СБУ, у травні 2020 року співробітник ФСБ РФ завербував жителя Одещини, який почав збирати для росіян дані про військовий об’єкт ЗСУ на території області. Крім того, за гроші від ФСБ чоловік намагався вчинити диверсію на об’єкті Рівнеоблводоканалу.

Після закладання вибухового пристрою диверсанта затримали контррозвідники СБУ.

За оцінкою СБУ, вибух на об’єкті критичної інфраструктури міг призвести до тривалого припинення водопостачання майже 50% побутових і промислових споживачів Рівного та низки районів області.