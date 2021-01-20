Американську винагороду отримав фільм, відзнятий на Закарпатті завдяки історії з Черкащини

Як повідомляється, міжнародний кінофестиваль у Санта-Моніці спеціалізується на показі американського та міжнародного незалежного кіно.

Фільм «Мої думки тихі» побував в українському прокаті минулого року та мав великий глядацький та фестивальний успіх. Зокрема, фільм було названо найкращим фільмом року за версією Української кіноакадемії.

“Мої думки тихі” – це історія про невимовлені слова. Адже ми відчуваємо дуже багато, але не часто можемо сказати нашим близьким, що думаємо насправді”.

Так перед допрем’єрним показом у рідному Ужгороді Антоніо Лукіч сформулював одну з головних тем свого фільму “Мої думки тихі” 2019-го року – трагікомедії на вічну тему “батьків і дітей”. Це його перший повнометражний фільм і великий дебют у світі українського кіно. Фільм встиг забрати не лише “Золоту дзиґу” Української кіноакадемії, а й по кілька нагород на 10-му Одеському кінофестивалі та премії кінокритиків “Кіноколо”, нагороди на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, фестивалі Raindance… Тема, з якої народилася ідея фільму, була у Антоніо Лукіча просто під носом: його друг-фрілансер отримав незвичне замовлення – записати звуки українських тварин. І для цього йому знадобився тато і Черкащина. У фільмі вийшло інакше – мама і Закарпаття, рідне для Лукіча.

“Я зрозумів, що хотів би зробити такий роуд-муві, де би поєднував комічну складову – етюди з тваринками, папужками, і складову драматичну – спробу розібратися у взаємовідносинах із старшим поколінням, переосмислити стосунки з мамою. Власне, на стику комедії і драми формувалася інтонація фільму”, – розповідав Лукіч.

А вже те, що очерети над водою були закарпатські, а не черкаські, “як у житті” – то просто кінодеталі, адже не географія стала головною у фільмі.