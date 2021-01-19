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“Український Паганіні” в Торонто святкує ювілей

Дата: 19.01.2021
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Українці Торонто вітають з днем народження українського скрипаля-віртуоза світового масштабу Василя Попадюка, який святкує свій 55-й день народження.

Про це повідомляється на сторінці спільноти Українське Торонто / Ukrainian Toronto в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Українському скрипалю, якого називають ”українським Паганіні”, засновнику гурту ”PapaDuke” – 55. Привітаймо ювіляра з днем народження!», – зазначається в дописі.

Василь Попадюк – скрипаль, піаніст, композитор, Заслужений артист України (2009). Засновник гурту PapaDuke, з яким гастролює по всьому світу, граючи музику у стилях етно, латіно, джаз.

Вміє грати на 15 музичних інструментах, а кожен з музикантів гурту теж грає на кількох музичних інструментах.

Концерти віртуоза проходять 150-200 разів на рік, збираючи численну аудиторію.

З 1997 року живе і працює у м. Торонто (Канада), проте залишається справжнім українцем і репрезентує мистецьку Україну.

У репертуар гурту PapaDuke завжди включені твори українських композиторів або власні. Втім, зарубіжні партнери та іншомовні слухачі завжди знають, що він українець, яку б музику не виконував. На всіх його афішах написано: «Український скрипаль-віртуоз».

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