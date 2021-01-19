У ЗСУ розпочався пілотний Курс гірської підготовки

У Збройних Силах України розпочато пілотний Курс гірської підготовки, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Цей проект покликаний удосконалити гірську підготовки в Збройних Силах України, надати майбутнім інструкторам альпіністської справи необхідні знання та навички для подальшої підготовки військовослужбовців підрозділів.

Курс проводиться спільно з Федерацією альпінізму і скелелазіння України та складається з зимового і літнього блоку. Участь у ньому братимуть військовослужбовці навчальних центрів та військових частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та курсанти випускних курсів вищих військових навчальних закладів ЗС України.

Під час зимового курсу, зокрема, передбачається здійснення тривалого пішого маршу гірською місцевістю, сходження на вершини категорійними альпіністськими маршрутами, проведення занять з лавинної безпеки, організації страховки і самостраховки, транспортування умовно постраждалого на великі дистанції тощо. Також військовослужбовці проведуть ночівлю в сніжній печері (іглу) на висоті 1400 метрів.

Учасники курсу поділені на групи, для кожної з яких активна фаза підготовки триватиме чотири дні. За цей час військовослужбовці пройдуть загалом близько 60 кілометрів з перепадами висот понад 1200 метрів, з яких не менше 25% дистанції долатимуть темної пори доби та здійснять сходження на найвищу вершину України – гору Говерла.

Очікується, що участь в пілотному проєкті візьмуть близько 100 військовослужбовців ЗС України.

На квітень-травень цього року запланований літній тижневий Курс в одному з скельних районів України. Після його завершення та успішного складання іспитів учасники курсу отримають посвідчення і нагрудний значок «Альпініст України».

Довідково: 5% території України займають гори, а в окупованій Автономній Республіці Крим – до 20%. Окрім цього, Донецький індустріальний район, який є найбільш урбанізованим в нашій державі, нараховує велику кількість териконів. Тільки біля вугільних шахт відомо близько 700 териконів висотою до 200 м.