США передали Україні 84 човни для ВМС і 20 броньованих “Хамві” для Сухопутних військ

США передали 84 човни для Військово-морських сил України та 20 нових автомобілів HMVMW для Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє посольство США на своїй сторінці у Tвіттері.

«Ніщо не могло зупинити доставку 20 “Хамві” для Сухопутних військ України та Сил спеціальних операцій, а також 84 човнів для ВМС України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України», – йдеться у повідомленні.

«Український мілітарний портал» повідомив, що разом з новою партією кількість американських автомобілів в українській армії перевалила за сотню одиниць. Окрім базових моделей були також передані броньовані та санітарні модифікації.

Нагадаємо: 12 грудня Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік, який стартував 1 жовтня. Його обсяг становить понад $740 мільярдів. У ньому йдеться, зокрема, про $250 мільйонів військової допомоги Україні та посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві та функціонуванні газопроводів «Північний потік – 2» і «Турецький потік».