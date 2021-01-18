Українські герої “оживають” у крафтових фігурках франківського майстра

Козак Мамай, гуцул Любко, чорний сотник УПА Андрій – це українські супергерої, які оживають у руках франківського майстра Богдана Савлюка.

У пошуках себе він шість років тому покинув держслужбу та почав ліпити мультяшні мініатюри з бельгійської полімерної глини. З-під його рук виходять українські історичні постаті, митці, письменники, співаки та навіть політики, повідомляє видання ШоТам

Зараз крафтові “Теплі іграшки” стають героями мультиків, кліпів українських виконавців, соціальних роликів та навіть зображені на марках Укрпошти.

Їх оцінили не тільки в Україні, а й за кордоном, звідки Богдану приходить чимало замовлень…