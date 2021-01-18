﻿

Новий календар-2021 проілюстровано чудовими зображеннями славетних правителів Русі-України

Дата: 18.01.2021
Автор:

Вийшов друком чудовий настінний календар “Славетні правителі Русі-України” з ілюстраціями відомого київського художника Артура Орльонова.

Це вже друга спільна робота Артура Орльонова з науковим співробітником Національного заповідника “Софія Київська” Оленою Ясинецькою та головним художником поліграфкомбінату”Україна” паном Павлом Машковим.

На жаль, календарів не буде у вільному продажі – їх матимуть дипломатичні представництва, офіційні делегації тощо – для презентації історії України закордонним партнерам нашої держави. Саме тому короткий життєпис кожного з правителів Русі-України окрім української мови продубльовано ще й англійською.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2021’.Вільне Козацтво Холодного Яру