Вже цьогоріч навесні в італійській Флоренції має постати пам‘ятник Тарасові Шевченку

Ще в березні 2020-го року італійському місті Флоренція мало відбутися встановлення пам‘ятника Тарасу Григоровичу Шевченку.

Проте вже тоді Євген Перелигін, український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італійській Республіці зауважив, що відкриття пам’ятника може опинитися під загрозою з-за бюрократичної тяганини.

“Достойна робота, дякую Маестро. Але робота може так і лишитись у Вашій майстерні, якщо київська адміністрація не виконає прості формальності, про які вже писав десятки разів щодо передачі цього пам’ятника флорентійській мерії…” – натякнув у січні 2020-го дипломат у переписці з автором пам‘ятника, скульптором Олегом Пінчуком.

Але вже у березні були нові проблеми – вся Європа, а особливо Італія, була в режимі найсуворішого карантину з-за надзвичайно потужного сплеску пандемії.

Нині ж знову є сподівання на встановлення пам‘ятника у Флоренції саме у Шевченківські дні березня 2021 року. “Пам‘ятник Тарасу Шевченку готовий до відправки у Флоренцію. Миру всім нам. Любові до ближнього і здоров’я .Слава Україні!” – написав на своїй сторінці у Фейсбуці 17 січня скульптор Олег Пінчук.

Зазначимо, що у монументі зображено молодого Тараса-художника, а не стереотипного “діда у кожусі”.