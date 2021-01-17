У фільмі «Слов’яни» правителя кочівних аварів зіграв байкер з “Тарасової гори”

В інтернеті набуває популярності тизер одного з найочікуваніших фільмів 2021 року «Слов’яни» (англ. The Slavs, словац. Slovania) — українсько-словацького історичного телесеріалу, заснованого на давньослов’янській міфології.

Прем’єра україномовної версії відбудеться у 2021 році на українському телеканалі «1+1». Прем’єра словацькомовної версії відбудеться теж у 2021 році – на словацькому телеканалі «TV JOJ». Знімання телесеріалу ведуться двома мовами: словацькою та українською, тобто українські актори грали українською, словацькі — словацькою. Але на постпродакшені іноземні репліки для кожної країни буде продубльовано, тож кінцевий продукт матиме дві повноцінні мовні версії: українськомовну та словацькомовну.

Дія серіалу відбувається у VII ст. н. е. і розгортається паралельно у двох слов’янських поселеннях — городищі землеробів Фурнау та схованому високо в Карпатах селищі мисливців і пастухів Великий Стіл, де живе головна героїня — юна травниця Драга. Дівчина-сирота, наділена магічними здібностями, шукає спосіб урятувати брата, та одного разу в лісі знаходить пораненого незнайомця, котрий не пам’ятає, хто він і звідки. Драга рятує чужинця, разом вони намагаються дізнатися про його минуле. Але чим більше дізнаються герої, тим більша небезпека загрожує жителям слов’янських поселень. Мирні люди змушені перетворитися на воїнів, щоб дати відсіч давнім і грізним ворогам — кочівникам-аварам… До речі, правителя аварів, грізного кагана Годріна, грає актор з України, україномовний етнічний вірменин Ашот Арушанов, відомий у першу чергу як засновник і лідер байкeрського мотофестивалю «Тарасова гора», який з року в рік проводиться на Черкащині.

«У серіалі ми спостерігаємо за життям двох поселень протягом календарного року, коли відбуваються всі ритуали, що були в наших пращурів у дохристиянський період, – пояснює головний сценарист „Слов’ян“ Йозеф Колеяк (Словаччина). — Починаємо від обряду ініціації, далі — літнє сонцестояння… Крім того, бачимо обряди поховання, весілля, спілкування з надприродними істотами. І все це — очима людини, яка не належить до громади і з подібним стикається в перше. Можна сказати, це погляд нашого глядача».

За словами творців серіалу, їхня головна мета: зробити слов’ян, їхню міфологію, «слов’янську тему» взагалі, модними у світі. «Слов’янська міфологія не менш цікава, ніж давньогрецька чи єгипетська, — запевняє креативна продюсерка серіалу Олена Бобровська (Україна), — і в тому, що вона досі не стала трендом, винні ми самі, бо не змогли розповісти свою історію так, аби всіх нею зачарувати. Цей серіал — спроба виправити ситуацію».

Оскільки дія відбувається у дохристиянський період у житті слов’янських племен, у фільмі неодноразово згадуються язичницькі божества слов’ян: Велес, Мокош, Морена. Їхні жерці та, власне, деякі з божеств — у числі героїв серіалу. У картині глядач побачить також давньослов’янські обряди, реконструйовані вченими-фольклористами, та почує (в українській версії) фрагменти замовлянь, записаних від найстарішої жительки України Христини Нагорної (1900—2017 рр.) дослідницею української народної магії Анною Шестак.

Більша частина фільмування серіалу проходила в Житомирській області, поблизу сіл Дениші та Тригір’я Тетерівської територіальної громади. Зйомки також частково велися в Києві та на локаціях у Словаччині і гірських печерах Чехії.