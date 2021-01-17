Олег Блохін – у списку найкращих футболістів світу усіх часів, Андрій Шевченко – серед найкращих тренерів десятиліття

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив до престижного світового рейтингу. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визначила найкращих тренерів збірних команд за минуле десятиліття.

Першу сходинку у рейтингу посів наставник збірної Німеччини Йоахім Льов. За ним розташувались головний тренер французів Дідьє Дешам і бразильський фахівець Тіте. Коуч “синьо-жовтих” Андрій Шевченко опинився на 17-му щаблі, повідомляє офіційний сайт IFFHS.

Тим часом, екс-форвард київського Динамо Олег Блохін потрапив до чергового престижного переліку - рейтингу з 50-ти найвеличніших гравців в історії футболу, складеного британським журналом FourFourTwo.

Український володар “Золотого м’яча-1975″ Олег Блохін посів у рейтингу 45-ту сходинку. Трійку лідерів сформували Дієго Марадона, Ліонель Мессі і Пеле.

Таким чином, остаточно поставлено крапку у давньому (з радянських часів) змагання футбольних клубів «Динамо» (Київ) і «Спартак» (Москва). Повна перемога – за українцями, які «родом» з київського клубу «Динамо». Нa відміну від українців, жоден представник якогось мовського чи будь-якого іншого клубу не потрапив ні до списку найкращих тренерів, ні до списку найкращих гравців світового футболу…

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