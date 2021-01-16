Новозбудований розвідувальний корабель ВМС України вийшов у Чорне море на випробування

Збудований для потреб ВМС ЗС України розвідувальний корабель проєкту «Лагуна» вийшов на випробування.

Як повідомляє АрміяInform, це вже третій вихід цього корабля в акваторію Чорного моря.

Середній розвідувальний корабель проєкту «Лагуна» закладено на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському» та спущено на воду 23 квітня 2019 року. Далі цей корабель на спеціальному плавучому доці доставлено Дніпром до Одеси для дообладнання на підприємстві «Судноверф Україна».

У морі представники суднобудівного підприємства «Кузня на Рибальському» разом з екіпажем перевірили можливості й технічну готовність матеріальної частини, зокрема головної енергетичної установки, вузлів і механізмів корабля, для роботи у відкритій акваторії. Крім того, тестовано роботу корабельних технічних засобів, перевірено їхню здатність до експлуатації в реальній обстановці.

Очікується, що після проведення всіх етапів державних випробувань, які заплановано на 2021 рік, середній розвідувальний корабель проєкту «Лагуна» ввійде до сил постійної бойової готовності національного військового флоту.

Технічні характеристики корабля:

Довжина: 54,8 м

Ширина: 9,8 м

Водотоннажність: 1220 т

Швидкість: 11,6 вузлів

Дальність: 7200 миль

Автономність: 28 діб

Екіпаж: 29 осіб

Фото: armyinform.com.ua