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Ралі Дакар: український автогонщик наблизився до ТОП-5 перегонів у Саудівській Аравії

Дата: 14.01.2021
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Штурман Дмитро Циро - завжди з настроєм на лідерство в гонках...

На ралі-рейді Дакар відбувся 10-й етап. У класі автомобілів перемогу 13 січня здобув Язед Аль-Рахні, а топ-3 замкнули Нассер Аль-Аттія і Стефан Петерансель.

Саме Петерансель зберігає лідерство, однак Аль-Аттія відіграв 50 хвилин і в загальному заліку відстає від француза всього на 17 хвилин. На третьому місці тримається минулорічний переможець Карлос Сайнс-старший.

Екіпаж українського штурмана Дмитра Циро в загальному заліку залишається 7-м, однак зберігає шанси закінчити Дакар в топ-5. Від 5-ї позиції команда відстає лише на 25 хвилин.

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