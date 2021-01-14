Ралі Дакар: український автогонщик наблизився до ТОП-5 перегонів у Саудівській Аравії

На ралі-рейді Дакар відбувся 10-й етап. У класі автомобілів перемогу 13 січня здобув Язед Аль-Рахні, а топ-3 замкнули Нассер Аль-Аттія і Стефан Петерансель.

Саме Петерансель зберігає лідерство, однак Аль-Аттія відіграв 50 хвилин і в загальному заліку відстає від француза всього на 17 хвилин. На третьому місці тримається минулорічний переможець Карлос Сайнс-старший.

Екіпаж українського штурмана Дмитра Циро в загальному заліку залишається 7-м, однак зберігає шанси закінчити Дакар в топ-5. Від 5-ї позиції команда відстає лише на 25 хвилин.