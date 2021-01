Український фільм переміг на міжнародному кінофестивалі у Барселоні

Короткометражний український ігровий фільм «Якщо було завтра» (If We Had Tomorrow) переміг у номінації «Найкраща короткометражка» на міжнародному кінофестивалі Barcelona International Film Festival.

Про це повідомляється на сторінці стрічки у Facebook.

Зазначається, що фільм – це сюрреалістична драма та творчий дебют молодої української режисерки Анастасії Євченко. Також відомо, що фестиваль відбувся 4-8 січня у іспанській Барселоні.

«Ми знову це зробили. Номінація «Найкращий короткометражний фільм» на кінофестивалі Barcelona International Film Festival – наша перша нагорода 2021 року! Ми дуже горді та вдячні отримати цю відзнаку!», – йдеться у дописі.

Стрічку If We Had Tomorrow на кінофестивалі в Барселоні було номіновано у трьох категоріях: найкращий короткометражний фільм, найкращий костюм та найкращий звуковий дизайн, повідомляється в соцмережі.

Загалом українська стрічка If We Had Tomorrow у 2020 році побувала майже на всіх континентах від Північної і Південної Америки до Австралії, взяла участь у 29 міжнародних кінофестивалях, отримала 34 нагороди й відзнаки, була представлена у 60 номінаціях.