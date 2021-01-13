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Стартувала всеукраїнська акція “Бізнес говорить українською”

Дата: 13.01.2021
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Iніціатива «Моя Мовна Стійкість» запустила всеукраїнську акцію «Бізнес говорить українською». 

Про це повідомляє Главком.

До акції запрошують долучитись бізнес, який веде обслуговування українською мовою. Для того, щоб надихнути своїм прикладом інших підприємців зробити те ж саме з 16 січня.

Як долучитися до акції?

Якщо ви власник бізнесу і хочете долучитись до акції, опублікуйте до 16 січня 2021 року у дописі в соцмережах:

◼️хештег #яобслуговуюукраїнською;

◼️з якого ви міста;

 ◼️розкажіть про свій бізнес і запросіть скористатись вашими послугами.

Деталі події: https://fb.me/e/3TveKaBYl

Нагадаємо, що із 16 січня 2021 року всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою, відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Як зазначають активісти, ця акція – чудова можливість зробити внесок у популяризацію української мови та показати масштаби відповідального бізнесу в Україні.

 

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