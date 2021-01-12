У Скадовську формується додатковий дивізіон катерів Морської охорони

У Скадовську на Херсонщині формують ще один дивізіон катерів Морської охорони.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як було повідомлено, формування ще одного дивізіону було розпочато у 2020 році.

Також у 2020 році розгорнуто Ізмаїльський загін Морської охорони та Бердянський дивізіон катерів.

Минулого року понад 40 одиниць корабельно-катерного складу здійснили півтори тисячі виходів в море на службу.

Пройшовши майже 70 тис. морських миль, проконтролювали порядок плавання та перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, в прилеглій зоні та у В(м)ЕЗ України понад 12 тис. суден закордонного й прибережного плавання, провели понад 1000 оглядів.

У 2020 році вдалося налагодити й активізувати дієву взаємодію з прикордонною авіацією: забезпечено близько 170 польотів, що в 3 рази більше за статистику 2019-го.

Також стало відомо, що завдяки підтримці партнерів стартувало облаштування пунктів базування в Бердянську, Маріуполі.

Нагадаємо, триває масштабна й всебічна підготовка до прийняття перших кораблів, вироблених у рамках українсько-французького проєкту.

У листопаді 2020 року стало відомо, що США побудують військові містечка в Бердянську та Маріуполі для підрозділів Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Метою проєкту є підтримка розвитку інфраструктури та потенціалу Морської охорони Держприкордонслужби України Урядом США.

Також стало відомо, що головна база Військово-морських сил України буде побудована в районі Очакова (Миколаївська область).

Як було повідомлено, за підтримки керівництва держави ВМС від інших державних структур отримали гідротехнічні споруди та землю на узбережжі для будівництва баз поблизу Очакова та у Бердянську.