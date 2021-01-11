Війська ППО України застосували систему “Вiраж-планшет” для виявлення ворожої авіації

Особовий склад зенітного ракетного дивізіону здійснив марш згідно з визначеним маршрутом, після чого приступив до розгортання та підготовки пункту управлінняВодночас військові виконали завдання щодо входження у зв’язок з зенітними ракетними батареями та пунктами управління, топографічної прив’язки та орієнтування на місцевості, а також передбойового контролю функціонування. Обслуга радіолокаційної станції здійснювала розвідку повітряного простору та видавала радіолокаційну інформацію про повітряну обстановку на виносний індикатор кругового огляду командного пункту.

Для виконання завдань військові використовують автоматизовану підсистему збору, обробки, відображення та аналізу інформації про повітряну обстановку «Віраж-планшет».

Система повинна точно відображати переміщення повітряних цілей у реальному часі.

Варто зазначити, що ця розробка значно скоротила час передачі інформації з вищого командного пункту (цілевказання або управління бойовою роботою).

Далі командир зенітного ракетного дивізіону, проаналізувавши отриману інформацію, прийняв рішення на знищення умовного противника.

Командир здійснив розподіл повітряних цілей між підрозділами, які були розгорнуті на стартових позиціях.

Після цього, командир підрозділу здійснив виявлення, взяття на супроводження та знищення визначених повітряних цілей.

Успішно виконавши бойове завдання, рухомий командний пункт та стартові батареї перемістилися на запасні бойові та стартові позиції.