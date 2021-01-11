Війська ППО України застосували систему “Вiраж-планшет” для виявлення ворожої авіації

На Херсонщині перевірено готовність Протиповітряної оборони з застосуванням програмного забезпечення «Віраж-планшет».
Про це пише Український мілітарний портал.
В районі відповідальності угрупування військ, яке несе бойову службу на півдні України, перевірено готовність сил та засобів вчасно реагувати на повітряний напад.
Зокрема, проведено розгортання командного пункту зенітного ракетного дивізіону на позиції бойового призначення.
Для виконання завдань військові використовують автоматизовану підсистему збору, обробки, відображення та аналізу інформації про повітряну обстановку «Віраж-планшет».
Система повинна точно відображати переміщення повітряних цілей у реальному часі.
Варто зазначити, що ця розробка значно скоротила час передачі інформації з вищого командного пункту (цілевказання або управління бойовою роботою).
Далі командир зенітного ракетного дивізіону, проаналізувавши отриману інформацію, прийняв рішення на знищення умовного противника.
Командир здійснив розподіл повітряних цілей між підрозділами, які були розгорнуті на стартових позиціях.
Після цього, командир підрозділу здійснив виявлення, взяття на супроводження та знищення визначених повітряних цілей.
Успішно виконавши бойове завдання, рухомий командний пункт та стартові батареї перемістилися на запасні бойові та стартові позиції.