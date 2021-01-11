Український тенісист переміг на чемпіонаті у Тунісі

Український тенісист Ерік Ваншельбойм (№710 ATP) виграв 15-тисячник ITF у Тунісі.

Про це пише sport.ua.

Зазначається, що у фіналі 19-річний українець обіграв третього сіяного тунісця Скандера Мансурі: Ерік Ваншельбойм (Україна) – Скандер Мансурі (Туніс, 3) – 3:6, 6:4, 6:3.

Цікаво, що український спортсмен виграв усі п’ять матчів на турнірі в трьох сетах. Двічі відігрувався після програшу першої партії.

Відзначається, що це не перший титул Ваншельбойма на професійному рівні. У 2019 році Ерік став чемпіоном 15-тисячника в китайському Аньніні.

Довідка

Ерік Ваншельбойм народився 15 липня 2001 року в Сараєво (Боснія і Герцеговина). Батько й мати спортсмена – родом з України, батько з 2006 року – на посаді помічника Генерального секретаря ООН. Більшу частину свого життя Ерік прожив у Копенгагені (Данія). Тренується в Аліканте (Іспанія) з головним тренером — Руне Томсеном (Данія). Як професійний тенісист, на світових чемпіонатах представляє Україну.

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