Київ увійшов до списку найкращих міст світу для дистанційної роботи у 2021 році

Столиця України увійшла до переліку найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році.

Про це пише The Village Україна.

За версією туристичного видання Big 7 Travel, у рейтингу Київ посів 20 місце.

Як визначали?

У рейтингу врахували, зокрема, такі чинники: доступність у місті інтернету, наявність коворкінгів, розвинуту інфраструктуру, безпеку та вартість житла і їжі.

Big 7 Travel підкреслили, що в Києві є можливість не лише вигідно працювати онлайн, але і досліджувати унікальну культуру на зекономлені гроші.

Як виглядає рейтинг?

Таллінн, Естонія Тбілісі, Грузія Белград, Сербія Балі, Індонезія Чіангмай, Таїланд Берлін, Німеччина Сінгапур Буенос-Айрес, Аргентина Ханой, В’єтнам Любляна, Словенія Ванкувер, Канада Санкт-Петербург, Росія Стамбул, Турція Остін, Техас Шанхай, Китай Салоніки, Греція Мальта Вільнюс, Литва Плая-дель-Кармен, Мексика Київ, Україна Краків, Польща Дубай, Об’єднані Арабські Емірати Бермуди Антигуа і Барбуда Токіо, Японія

26. Сеул, Південна Корея

27. Куала Лумпур, Малайзія

28. Марракеш, Марокко

29. Хошимін, В’єтнам

30. Тель-Авів, Ізраїль

31. Порту, Португалія

32. Мадрид, Іспанія

33. Кіто, Еквадор

34. Сантьяго, Чилі

35. Ліма, Перу

36. Бангкок, Таїланд

37. Аруба

38. Будапешт, Угорщина

39. Медельїн, Колумбія

40. Тайбей, Тайвань

41. Мельбурн, Австралія

42. Кейптаун, Південна Африка

43. Манама, Королівство Бахрейн

44. Цюрих, Швейцарія

45. Барбадос

46. Лісабон, Португалія

47. Прага, Чехія

48. Лас-Пальмас, Канарські острови, Іспанія

49. Мехіко, Мексика

50. Веллінгтон, Нова Зеландія