Київ увійшов до списку найкращих міст світу для дистанційної роботи у 2021 році

Столиця України увійшла до переліку найкращих міст для дистанційної роботи у 2021 році.
Про це пише The Village Україна.
За версією туристичного видання Big 7 Travel, у рейтингу Київ посів 20 місце.
Як визначали?
У рейтингу врахували, зокрема, такі чинники: доступність у місті інтернету, наявність коворкінгів, розвинуту інфраструктуру, безпеку та вартість житла і їжі.
Big 7 Travel підкреслили, що в Києві є можливість не лише вигідно працювати онлайн, але і досліджувати унікальну культуру на зекономлені гроші.
Як виглядає рейтинг?
- Таллінн, Естонія
- Тбілісі, Грузія
- Белград, Сербія
- Балі, Індонезія
- Чіангмай, Таїланд
- Берлін, Німеччина
- Сінгапур
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Ханой, В’єтнам
- Любляна, Словенія
- Ванкувер, Канада
- Санкт-Петербург, Росія
- Стамбул, Турція
- Остін, Техас
- Шанхай, Китай
- Салоніки, Греція
- Мальта
- Вільнюс, Литва
- Плая-дель-Кармен, Мексика
- Київ, Україна
- Краків, Польща
- Дубай, Об’єднані Арабські Емірати
- Бермуди
- Антигуа і Барбуда
- Токіо, Японія
- 26. Сеул, Південна Корея
- 27. Куала Лумпур, Малайзія
- 28. Марракеш, Марокко
- 29. Хошимін, В’єтнам
- 30. Тель-Авів, Ізраїль
- 31. Порту, Португалія
- 32. Мадрид, Іспанія
- 33. Кіто, Еквадор
- 34. Сантьяго, Чилі
- 35. Ліма, Перу
- 36. Бангкок, Таїланд
- 37. Аруба
- 38. Будапешт, Угорщина
- 39. Медельїн, Колумбія
- 40. Тайбей, Тайвань
- 41. Мельбурн, Австралія
- 42. Кейптаун, Південна Африка
- 43. Манама, Королівство Бахрейн
- 44. Цюрих, Швейцарія
- 45. Барбадос
- 46. Лісабон, Португалія
- 47. Прага, Чехія
- 48. Лас-Пальмас, Канарські острови, Іспанія
- 49. Мехіко, Мексика
- 50. Веллінгтон, Нова Зеландія