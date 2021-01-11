Бойовий модуль турецько-українського виробництва отримав нове замовлення на понад 38 мільйонів доларів

Турецька оборонна компанія ASELSAN уклала угоду з неназваним іноземним замовником на 38,2 мільйона доларів, співвиконавцем якої, стануть українські підприємства.

Про це турецький виробник заявив на власних сторінках у соціальних мережах. Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

На фото, яким проілюстровано повідомлення, зображено бойовий модуль Serdar та українську протитанкову керовану 130 мм ракету РК-2 (розробка ДККБ “ЛУЧ”).

Два роки тому ДККБ “ЛУЧ” повідомляло про “випробування нового бойового модуля”. Компанія опублікувала відео пусків і зазначила, що всі ракети влучили в ціль.

Наприкінці 2018 року під час параду Збройних сил Катару було продемонстровано три десятки турецьких бронеавтомобілів Ejder Yalçın III з бойовими модулями Serdar.

У 2019 році, за повідомленнями медіа, “Спецтехноекспорт” поставив турецькій компанії комплекти для виробництва 130 бойових модулів (прилади наведення та контролери ракети) на суму 14 млн дол. Зазначалося, що кінцевим покупцем є катарська група компаній Experts Logistics Services.

У квітні 2019 року, перед демонстрацією бойового модуля на міжнародній виставці озброєнь IDEF-2019 керівник департаменту маркетингу ДККБ “ЛУЧ” Антон Пашинський так схарактеризував кооперацію з Туреччиною за темою “Serdar”:

“Туреччина за останні роки розвинула ринки експорту власного озброєння – інтеграція українських пристроїв наведення та ракет дала нам доступ на ринки, де турецькі партнери мають більші можливості. На сьогоднішній день вже виконується перший контракт на постачання більше сотні даних модулів у третю країну”.

Станом на зараз невідомо, чи Катар вирішив збільшити свій арсенал типу озброєнь, які закуповував раніше, чи турецько-український проєкт розширив географію поставок.