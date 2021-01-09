Українка, обрана до Конгресу США, склала присягу

Про це конгресвумен, яка стала стала першою українкою за походженням, що балотувалася і пройшла до Конгресу США, повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці та виклала відповідні світлини, передає Укрінформ.
У 2017 вона замінила на посаді в Сенаті штату Індіана 72-річного сенатора Люка Кенлі, який пішов на пенсію. Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, у тому числі Дена Шмідта, що раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом, а також Меґан Уайлз, президента Ради міста Ноблсвіль, чию кандидатуру підтримував сам Кенлі.
«Ми вітаємо Вікторію з перемогою і бажаємо натхненно та сумлінно захищати права всіх американців… і не забувати про Україну», – зазначалося на Фейсбук-сторінці UACC – непартійної неприбуткової національної парасольової організації, що об’єднує багато українсько-американських організацій, представляючи інтереси понад 1 000 000 американців українського походження.
У свою чергу, Спартц раніше заявила, що пишається приналежністю до іммігрантів та своїм українським корінням.
Як підкреслила конгресвумен в ексклюзивному коментарі для Радіо Свобода, саме іммігранти створили Сполучені Штати і поставили на чолі права людини на життя, свободу та процвітання.
«Я пишають тим, що є однією з іммігрантів з чудовим українським коріння, яка представлятиме інтереси жителів Індіани у Палаті представників Конгресу США. Я приїхала до Сполучених Штатів 20 років тому, вмістивши всі свої речі в одну валізу. Важко працювала і не могла навіть уявити, що зрештою працюватиму в Сенаті штату Індіана, а згодом матиму честь потрапити до Конгресу США», – прокоментувала Спартц.
«Я з нетерпінням чекаю, коли зможу зробити свій внесок, аби Сполучені Штати стали маяком свободи і надії для людей по всьому світу, а також популяризуватиму вільний ринок і верховенство права в країнах, що потерпають від корупції та утисків. Мої найтепліші побажання українцям», – додала конгресвумен.