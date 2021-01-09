ТОП-10 книг 2020 року від ветеранів АТО/ООС

1. Сергій Сергійович (Сайгон).Юпак— книга року BBC — 2020. Це роман про українське село. Зі своїми традиціями, діалектом, порядками, звичаями та гріхами. Про таке, яким воно було на стику з епохою інтернету. Про сонне село на сході України, загублене в запилюженому степу. У степу з крикливими цвіркунами, духмяним полином і гарячим вітром. У степу, в якому ніхто не свій, окрім своїх… Про це повідомляє Армія FM.