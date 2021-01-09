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Китайський Рік Бика – з оригінальними м’якими іграшками з Черкас

Дата: 09.01.2021
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"Настільна Буковель" у кабінеті Олесі Теліженко - з бичками, вдягненими у спортивні шапочки, як на лижному курорті...

Якщо раптом хтось Вам розповів, що вже настав Рік Бика – не вірте, насправді за китайським календарем він настане тільки 12 лютого. Але ганяючись за модою на закордонні традиції, не варто забувати про суто наші…

От тоді в нагоді й стануть м’які іграшки, виконані в українських традиціях і водночас сучасні й оригінальні – від відомої черкаської майстрині Олесі Теліженко та “TELIZHENKO fashion house”.

Оцініть веселих звірят, що символізують рік прийдешній – за китайським календарем, але з нашими візерунками: “І чужого научайтеся, і свого не цурайтеся”, – як казав ще один відомий черкащанин…)))

Зоряна Ніч і Уквітчаний День року, який настає...

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