Бронетехніка у зоні ООС вправлялася у нанесенні вогневого удару

У районі проведення операції Об’єднаних сил із особовим складом механізованого батальйону однієї з окремих механізованих бригад відбулися заняття з бойовою стрільбою з озброєння БТР-4Е.

Під час стрільб військовослужбовці вражали різні типи мішеней на відстанях від 400 метрів до одного кілометра. Як зазначив заступник командира батальйону, ці та інші заходи з підвищення рівня бойової підготовки в підрозділі проводяться регулярно. І в тилу, і тоді, коли підрозділ знаходиться у районі виконання бойових завдань, військовослужбовці ЗСУ постійно відточують свою майстерність та завжди готові дати гідну відсіч ворогу.