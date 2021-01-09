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Бронетехніка у зоні ООС вправлялася у нанесенні вогневого удару

Дата: 09.01.2021
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У районі проведення операції Об’єднаних сил  із особовим складом механізованого батальйону однієї з окремих механізованих бригад відбулися заняття з бойовою стрільбою з озброєння БТР-4Е. 

Під час стрільб військовослужбовці вражали різні типи мішеней на відстанях від 400 метрів до одного кілометра. Як зазначив заступник командира батальйону, ці та інші заходи з підвищення рівня бойової підготовки в підрозділі проводяться регулярно. І в тилу, і тоді, коли підрозділ знаходиться у районі виконання бойових завдань, військовослужбовці ЗСУ постійно відточують свою майстерність та завжди готові дати гідну відсіч ворогу.

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