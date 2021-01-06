Вийшла друком книга про Лупиноса з черкаської Сатанівки – “гуру вільних радикалів” українського націоналізму

У видавництві “Залізний тато” однією з перших у 2021 році вийшла друком книга “Анатолій Лупиніс: гуру вільних радикалів” – перше видання про політрепресованого часів СРСР, одного з очільників та ідейних натхненників радикально-націоналістичної УНА-УНСО, чиє дитинство пройшло у Сатанівці Монастирищенського району Черкащини.

Анотація до книги – оригінальна, як і сам Анатолій Лупиніс. Ось що кажуть про неї у видавництві:

“Ця книга є чи не першим текстовим меморіалом, котрий закарбовує на скрижалях української національної історії світле ім’я дисидента та непогамовного революціонера — Анатолія Лупиноса.

Композитне наповнення сторінок з базальтовою непорушністю увіковічнює магматичний потік спогадів тих, хто був причетний до його вулканічного життєсвіту. Політики, добровольці, митці, ветерани революцій та націоналістичного підпілля відтворюють екзистенційну амплітуду життєвих шляхів дяді Толі: від радянських в’язниць та каральних психлікарень, до фронтових шанців Придністров’я та Чечні.

Великий акцент біографічної нарації поставлено на значенні та ролі Лупиноса у справі творення одіозної україноцентричної парамілітарної формації (а згодом політичної партії) УНА-УНСО. Основний масив тексту книги доповнено окремим розділом, у який увійшли поетичні твори великого Ґуру відчайдух і радикалів, які донині лишалися у статусі «маловідомого і не відрефлексованого широкою авдиторією культурного надбання».

Книга містить філософські афоризми, інтелектуально-калорійні виснування, безцінні пласти практичного досвіду, вербальний бруталізм та ненормативну лексику…”