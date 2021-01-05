Українські екіпажі катерів класу «Айленд» проходитимуть 10-тижневу підготовку в США

Незабаром українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу «Айленд» вирушають для проведення подальшого навчання в м. Балтимор, штат Меріленд, США, повідомляє АрміяInform. Наші військові під керівництвом американських інструкторів обов’язково мають пройти 10-тижневий курс навчання.

Українські екіпажі працюватимуть безпосередньо на катерах під час виходів у акваторії Чесапікської затоки, що має вихід до Атлантичного океану, навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори й допоміжні системи. На практиці перевірять роботи бортових систем, засобів навігації, зв’язку й іншого катерного обладнання й технічних засобів американського виробництва.

Цього року Сполучені Штати Америки у межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще три катери цього проєкту. Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать бойові спроможності ВМС України під час виконання завдань в операційних зонах Азово-Чорноморського регіону. Нині ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння. Очікується, що три «Айленди» надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року.

Ці катери передадуть нашому флоту вже з бойовими модулями та встановленими на борту корабельними системами американського виробництва. До слова, після того, як катери набудуть усіх необхідних спроможностей, до кінця поточного року у складі ВМС України буде створено повноцінний дивізіон патрульних катерів класу «Айленд».

Варто підкреслити, що майбутні екіпажі катерів класу «Айленд» уже пройшли посилену підготовку в Україні. Передусім курс з поглибленого вивчення англійської мови, зокрема з опанування специфіки військової термінології. Крім вивчення іноземної мови, особовий склад пройшов професійну підготовку на базі Навчального центру ВМС ЗС України. Моряки вдосконалювали штурманську підготовку, підготовку в питаннях з боротьби за живучість, тренувалися на сучасних навчально-тренажерних комплексах і детально вивчали матеріальну частину катерів класу «Айленд». Приміром, на тренажері «Ходовий місток» екіпажі в режимі реального часу вдосконалювали елементи тактичного маневрування та штурманського прокладання курсу корабля в морі тощо.

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗС України ввійшли перші два патрульні катери класу «Айленд», які отримали назви «Старобільськ» і «Слов’янськ». Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.