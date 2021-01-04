На озброєння ЗСУ прийнято далекобійні гвинтівки Snipex

На озброєння Збройних сил України прийняті дві далекобійні гвинтівки Snipex T-REX та Snipex ALLIGATOR калібру 14,5х114 мм.

Про це повідомляє пресцентр виробника, компанія Snipex.

«Гвинтівки Snipex T-REX 14,5 та Snipex ALLIGATOR 14,5 успішно пройшли державні випробування і вдало витримали всі іспити. Гвинтівки прийняті на озброєння ЗСУ», — йдеться в повідомленні.

Обидві гвинтівки призначенні для ураження рухомих і нерухомих цілей противника — живої сили та легкоброньованої техніки.

Обидві мають плаваючий ствол і однакову конструкцію механізму, що гасить віддачу під час пострілу.

Габарити також схожі, вони 1,2 метра завдовжки й важать 25 кілограмів.

Дальність ефективного польоту кулі й дольоту в них так само однакова — 2 і 7 кілометрів відповідно.

Відмінність між моделями в тому, що Snipex T-REX — це однозарядна гвинтівка, а Snipex ALLIGATOR має знімний коробчастий магазин, розрахований на п’ять набоїв.

Snipex Alligator

Болтова гвинтівка 14.5×114 з магазинною подачею набоїв.

Гвинтівка з магазинним живленням, що забезпечує підвищену швидкість стрільби. Магазин на п’ять набоїв.

Ствол плаваючий, на момент вильоту кулі знаходиться у вільному відкоті. Відбій гаситься шляхом ДГК, дії ізолятору відбою та оптимально збалансованої ваги.

Ствольна коробка виконана зі сталі, напрямні поверхні затвора у ствольній коробці хромовані. Канал ствола і патронник хромовані.

Сошки розташовані на ковзаючій опорі ствола. Регульовані по висоті, мають 4 позиції фіксації. Для транспортування складаються.

Гвинтівка має регульований по висоті упор для щоки, який легко перевстановлюється праворуч або ліворуч відносно осі гвинтівки.

Гвинтівка має ручку для переноски. Для перенесення гвинтівки зі встановленим глушником положення ручки можна змінити.

Упор під щоку, задник приклада і рукоятки виготовлені із сучасних, стійких до спрацювання полімерних матеріалів.

Гвинтівка за декілька хвилин легко розбирається для транспортування. Складається у звичайний збройовий кейс.

Snipex T-REX

Гвинтівка 14.5×114 розроблення для враження рухомих і нерухомих цілей, у тому числі легко броньованих.

Влучність забезпечується за рахунок плаваючого ствола, який знаходиться у момент вильоту кулі у вільному відкоті.

Відбій гаситься за рахунок камерного дулового гальма-компенсатора (ДГК), дії ізолятору відбою, короткого відката та оптимально збалансованої ваги.

Компонування за схемою булпап: затворна група розміщується позаду спускового гачка.

Замикання ствола здійснюється поздовжньо-ковзним поворотним затвором, 13 бойових упорів розташовані у три ряди та забезпечують жорстке замикання ствола.

Під час заряджання набій вкладається у вікно ствольної коробки при відкритому затворі.

Гвинтівка має регульований по висоті підщічник, рейку Picatinny та складні сошки. Сошки кріпляться на опорі, яка ковзає по стволу.

Додаткова задня опора регульована, передбачає можливість точного налаштування.

Гвинтівка має ручку для переноски.

Підщічник, задник приклада і рукоятки виготовлені із сучасних, стійких до спрацювання полімерних матеріалів.

Поверхня гвинтівки покрита спеціальною збройовою фарбою Сerakote.

Для довідки: Snipex — це бренд, під яким із 2014 року український виробник ТОВ «ХАДО-Холдинг» виготовляє великокаліберну вогнепальну зброю.

Нагадаємо, нещодавно ПАТ «Завод «Маяк» представив гвинтівку «Нічний Хижак» під набій 14,5х114 на основі змінного ствола великокаліберного кулемета та гвинтівку «Володар обрію».