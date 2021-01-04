﻿

Український екіпаж відбив напад піратів на корабель Viking Diamond

Дата: 04.01.2021
Автор:

Піратам «всіх морів» давно вже потрібно чітко засвоїти одне елементарне правило: не можна нападати на кораблі, команда яких складається із українців.

Екіпаж судна Viking diamond, у складі якого 20 моряків з Одеси, відбив напад піратів на судно в африканському порту Касабланка.  Про це повідомляється на сторінці «Одеса як вона є» в соцмережі.

“Сьогодні в африканському порту Касабланка під час вивантаження на судно Viking diamond, екіпаж якого –  20 одеситів, напали пірати. 15 осіб у масках і водолазних костюмах, із ножами і палицями. Унаслідок злагодженої роботи команди одеситів напад вдалося відбити… Одесити власними силами затримали і знешкодили нападників, але кілька піратів змогли втекти. Всі одесити здорові та неушкоджені”,– йдеться в повідомленні.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2021’.Вільне Козацтво Холодного Яру