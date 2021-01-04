Український екіпаж відбив напад піратів на корабель Viking Diamond

Піратам «всіх морів» давно вже потрібно чітко засвоїти одне елементарне правило: не можна нападати на кораблі, команда яких складається із українців.

Екіпаж судна Viking diamond, у складі якого 20 моряків з Одеси, відбив напад піратів на судно в африканському порту Касабланка. Про це повідомляється на сторінці «Одеса як вона є» в соцмережі.

“Сьогодні в африканському порту Касабланка під час вивантаження на судно Viking diamond, екіпаж якого – 20 одеситів, напали пірати. 15 осіб у масках і водолазних костюмах, із ножами і палицями. Унаслідок злагодженої роботи команди одеситів напад вдалося відбити… Одесити власними силами затримали і знешкодили нападників, але кілька піратів змогли втекти. Всі одесити здорові та неушкоджені”,– йдеться в повідомленні.