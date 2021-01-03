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Українка стала найкращою дзюдоїсткою світу

Дата: 03.01.2021
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Українську спортсменку Дар’ю Білодід визнали найкращою дзюдоїсткою світу у 2019 та 2020 роках.

Про це пише Громадське з посиланням на Міжнародну федерацію дзюдо (IJF).

Зазначається, що 2019-го Білодід здобула «золото» на чемпіонаті світу в Японії, перемогла на турнірі серії Grand Slam, а також тріумфувала на чемпіонаті Європи. Цього року українка виграла золоту та бронзову медалі на турнірах серії Grand Slam.

Білодід стала найкращою спортсменкою в Україні у 2019 році.

Фото: twitter.com/OlympicUA

Національний олімпійський комітет також повідомив про визнання Білодід найкращою дзюдоїсткою світу.

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