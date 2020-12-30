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Самохідні артустановки бригади “Холодний яр” готові завдати потужний удар по ворогу

Дата: 30.12.2020
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Артилерія механізованої бригади Збройних сил України тренувався завдавати ударів по противнику з «Гвоздик» та «Акацій».

Про це пише Український Мілітарний Портал з посиланням на 93 ОМБр.

Стрільби проводилися на полігоні поблизу селища міського типу Черкаського. До навчань долучили артилерійські підрозділи 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Для навчальних стрільб використовували 122-мм самохідну артилерійську установку 2С1 «Гвоздика» та 152-мм самохідну гаубицю 2С3 «Акація».

Артилерія мусила виконати вогневі завдання з ураженням цілі прямим наведенням на короткі дистанції – 600 і 900 м.

 Підготовка стрільби та управління вогнем проводилась у цілях підтримування артилерійських підрозділів у стані постійної готовності та найбільш ефективному виконанню вогневих завдань.

Нагадаємо, нещодавно артилерія 1-ї окремої танкової Сіверської бригади також проводила бойові стрільби з самохідних гаубиць 2С3 «Акація».

 

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