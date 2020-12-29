Прем’єру українського мультфільму “Гуллівер повертається” перенесено на весну 2021 року

Прем’єру анімаційного фільму “Гуллівер повертається” перенесли на весну 2021 року, повідомляється на офіційній сторінці мультфільму в Facebook.

“Повернення Гуллівера” (Gulliver Returns) – перший повнометражний мультфільм від студії “Квартал 95″ і Gulliver Films. Спочатку планувалося, що стрічка вийде на екрани 24 грудня, однак недавно стало відомо, що її вихід відклали до 29 квітня 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

В анонсах “Гуллівера” раніше трохи розповідали про сюжет стрічки.

“Гуллівер отримує листа, в якому його просять про допомогу жителі Ліліпутії. Край у страшному занепаді, тому без хорошого й мудрого велетня їм не обійтися. На трон сів неймовірний бовдур, і кожен відчуває на собі важкі наслідки його дурості. Але чи буде Гуллівер самовіддано вирішувати справи своїх друзів, коли в самого не все гаразд? За словами творчої команди, мультфільм буде цікавий як дітям завдяки запаморочливим пригодам і гумору героїв, так і батькам завдяки актуальному соціальному й навіть політичному підтексту”, – писали про мультфільм.

Презентація українського мультфільму відбулася в Берліні у межах кінофестивалю Berlinale, який цього року відсвяткував 70-річний ювілей. Проект також узяв участь у найбільшому світовому кіноринку Marche du Film у Каннах.