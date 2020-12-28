У заходах до 425-річчя гетьмана Хмельницького в Черкасах візьме участь “Український пантеон”

28 грудня 2020 року бойова команда громадської ради “УКРАЇНСЬКИЙ ПАНТЕОН” виїжджає у повному складі зі столичного Києва до славного міста Черкас з нагоди вшанування 425-річчя засновника Української держави гетьмана Богдана Хмельницького.

У Черкасах відбудеться:

1) покладання квітів до пам’ятника гетьману;

2) Міжнародний круглий онлайн-стіл “Відроджуємо Усипальницю засновника Української держави Богдана Хмельницького в Іллінській церкві у Суботові”;

3) зустріч з громадськістю і керівництвом управління культури та охорони історичної спадщини Черкаської ОДА.

До участі у науковому симпозіумі запрошені провідні українські та зарубіжні вчені – Валерій Смолій, Валерій Степанков, Френк Сисин (Канада), Юрій Мицик, Феридун Емеджен (Туреччина), Тарас Чухліб, Даріуш Колодзейчик (Польща), Олександр Гуржій, Хоккан Хенріксон (Швеція), Ярослав Федорук, Мирослав Нагельський (Польща), Надія Кукса, Дмитро Вирський, Пйотр Кроль (Польща), Віктор Горобець, Віра Ченцова (Росія; Велика Британія), Володимир Газін, Віктор Остапчук (США; Канада), Тереза Хинчевська-Геннель (Польща), Валентин Лазуренко, Ксенія Бондар, Олександр Середа.

За інформацією Тараса Чухліба, доктора історичних наук, провідного наукового співробітника Інституту історії України НАН України, директора Науково-дослідного інституту козацтва імені С. Бандери.