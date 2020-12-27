На Львівщині запрацював радіотелескоп для військових і космічних досліджень. Ще потужніший за вкрадений окупантами Криму

В Україні запрацював новий радіотелескоп РТ-32, створений у процесі дослідної модернізації 32-метрової антени MARK-4B.

Він розташований у Центрі космічних досліджень і зв’язку, що в місті Золочiв на Львівщині.

Після анексії Криму ми втратили одну з найбільших в світі антен. Тож перетворили на потужний радіотелескоп дві антени у Золочеві. І він вже більший і потужніший за кримський! Досліджує ядра галактик, місця зореутворення та мерехтіння. А ще виконує військові завдання.

До 2014-го потужні антени біля Золочева нікому не були потрібні. Хіба що “FM Галичина” передавали через них трансляцію. Після анексії Криму про них згадали. Туди заїхали військові, які опікувалися радіотелескопами у Євпаторії. Як розповів Віктор Ожинський, начальник Центру космічних досліджень та зв’язку, за три роки зробили більше, ніж за 20 років у центрі в Криму. Радіотелескоп досліджує далекий космос, пульсари та сонячне випромінювання. За потреби може визначити запуски ракет з ядерними боєголовками.

“Україна позиціонувалася, як космічна держава. І це крок, аби піднятися в очах світового товариства”, – говорить Віктор Ожинський.