Українки здобули “золото” чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Жіноча збірна України 19 грудня, отримала «золото» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в командному багатоборстві — це сталося вперше в історії. Про перемогу дівчат повідомив Національний олімпійський комітет України.

Україну на змаганнях у турецькому місті Мерсін представляли Діана Варінська, Анастасія Бачинська, Ангеліна Радівілова, Єлизавета Губарева та Анастасія Мотак.

За підсумками змагань українська збірна здобула 154,663 бала — це на менш як 0,2 бала більше, ніж у румунок, які фінішували другими й до цього були фаворитками змагань. «Бронзу» здобула збірна Угорщини (151,597 бала).

Як зазначає «Суспільне», для України це перше «золото» на командних змаганнях чемпіонатів Євро зі спортивної гімнастики в історії й перша медаль на змаганнях із 2004 року (тоді українки посіли друге місце, а до того здобували по дві «бронзи» й «срібла»).

Що ж стосується «золота» загалом, то востаннє його отримувала Яна Дем’янчук у 2009 році як чемпіонка Європи. До сьогоднішньої перемоги в активі українських гімнасток було загалом 11 золотих медалей.

За кілька днів до того свій виступ на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики завершила чоловіча збірна України. Загалом українці вибороли 15 нагород, зокрема й п’ять золотих, що стало найкращим результатом у командному заліку. Це стало найуспішнішим виступом української команди на Євро в історії.